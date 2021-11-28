Alanya HEP'li öğrenciler, köy okullarında

Ortaokulun öğretmen ve öğrencilerine ikramlarda bulunan topluluk üyesi üniversite öğrencileri, etkinliklerle eğlenceli dakikalar yaşadı.

Alanya HEP Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğüne bağlı Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu, üniversite bünyesinde gerçekleştirdiği köy okulu ziyaretlerine devam ediyor. Geçen yıllarda da köy okullarını ziyaret eden SASST üyeleri, bu yıl da etkinliklerine ara vermeden devam etme kararı aldı. Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu üyeleri ziyaretler ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Köy okulları projemiz bizim daha önce de gerçekleştirdiğimiz, üzerinde durduğumuz projeydi. Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerimize üniversite yaşamını özendirerek, onların gelecek ve kariyer planlamalarını doğru yapmasını sağlamak istiyoruz. Köy okullarında okuyan öğrencilerimize eğitimin ne kadar önemli olduğundan, doğru insan ve doğru öğrenci nasıl olur konularından bahsediyoruz. Topluma faydalı bireyler yetiştirmek için doğru insan ve doğru öğrenci kavramının iyi anlaşılmasını istiyoruz. Gördüğümüz ilgi ve alakadan çok mutluyuz. Onlarla gün boyu çok güzel vakitler geçirdik. Alanya Güzelbağ ortaokulu öğretmen ve öğrencilerin samimi yaklaşımından çok mutlu olduk. Köy okulu ziyaretlerimize önümüzdeki dönemlerde devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.