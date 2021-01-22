İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya HEP'te Filistin mutfağı tanıtıldı

Alanya HEP Üniversitesi’nin yabancı öğrencileriyle Dünya Mutfaklarını tanıtma projesinde bu haftanın konukları Filistinli öğrenciler Basel Alkaramlah ve Faris Naser oldu.

Alanya HEP Üniversitesi'nin yabancı öğrencileriyle Dünya Mutfaklarını tanıtma projesinde bu haftanın konukları Filistinli öğrenciler Basel Alkaramlah ve Faris Naser oldu. Öğrenciler hem ülkelerinin hem de Orta Doğu coğrafyasının önemli yemeklerinden olan “magloobah” yemeğini Üniversite mutfaklarında pişirdiler. Yemeğin genellikle büyük bayramlarda hazırlandığını ve içeriğinde et, pilav, kızartılmış sebzeler bulunduğunu anlatan öğrenciler, bu tarifin 13. Yüzyıl'da yazılmış yemek


kitaplarından tarihi ‘Kitab al-Tabikh'te de geçtiğinin bilgisini verdiler. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen etkinliğin videoları önümüzdeki günlerde üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.