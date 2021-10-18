Alanya HEP'te mezuniyet heyecanı

Korona virüs ve kısıtlamalar nedeniyle ertelenen Alanya HEP Üniversitesi'nin 2019-2020, 2020-2021 mezuniyet töreni, gerçekleştirildi. Alanya'daki özel bir otelde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde; Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Mimarlık bölümünde okuyan 50 öğrenci kep fırlattı.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan mezuniyet töreni, Alanya HEP Üniversitesi Birincisi Yaren Aşır'ın mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çakması ile devam etti. Üniversite birincisi olarak mezun olmanın haklı gururunu yaşadığını söyleyen Aşır; “Hepinizin bildiği gibi tüm dünyada Kovid 19 salgınından dolayı 2019-2020 akademik yılı mezunları olarak buruk bir mezuniyet yaşadık. Ama bugün, böyle bir organizasyonda, sınırlı bir katılımla da olsa, bir araya gelmek çok güzel. Mezun olan tüm arkadaşları temsilen bu konuşmayı yapmaktan mutluluk duyuyorum. Ben, hayatın her noktasında kendine hedefler koyup, onları başarmaya odaklanan bir birey oldum. Üniversite birinciliği, bu yolculukta o hedeflerden ilkiydi. Özveriyle çalışarak, bazı fedakârlıklar yaparak başardım. Zaman kaybetmeden yüksek lisansa başlamalıyım dedim, gereken sınavlara girdim ve başardım. Şimdi tez dönemindeyim. Şimdi ise yeni hedefim, üniversitelerimizin birinde akademik kadro ile işe başlayıp, devamında doktora öğrencisi olarak yoluma devam etmek. İnanmak, başarmanın yarısıdır ve ben kendime inanıyorum. Bu serüvende tek dileğim, gerçekten sonuna kadar hak eden ve başaran insanlara fırsat ve değer verilmesidir” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan tebrik mesajı

Yoğun iş temposu nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tebrik mesajı gönderdi. Alanya HEP Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Çavuşoğlu, tebrik mesajında; “Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok arzu etmeme rağmen, yoğun programım nedeniyle Alanya HEP Üniversitesi 2019-2020/2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni programına katılamıyorum. Size, şahsınızda tüm davetlilere, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

ALKÜ ve Alanya hep iki kardeş üniversite

Mezuniyet törenine katılımı ile destek veren Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem kalan, kısa bir konuşma yaptı. Üniversitelerin sadece akademik bilgilerin üretildiği, toplumla paylaşıldığı yer olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Ekrem Kalan, bu anlamda Alanya HEP Üniversitesi'nin çalışmalarıyla Alanya'ya damgasını vurduğunu ve Alanya'ya değer kattığını söyledi. Prof. Dr. Ekrem Kalan; Ümit ediyorum ki, sağlıklı koşullarda biz programlarımızı Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi ile birlikte yürüteceğiz. Hoca desteği konusunda iki üniversite birbirine destek olacak. Ortak kültürel ve sanatsal etkinliklerle, laboratuar ve AR-GE çalışmalarıyla birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bilgiyi üretmekten korkmayın

Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol; 2011 yılında kurulan Alanya HEP Üniversitesi'nin, ulusal ve uluslararası arenada yenilikçi, oluşturucu ve öğrenci odaklı bir yaklaşım sergilediğini söyledi. KOVİD 19 ve kısıtlama döneminde, gelişmiş uzaktan öğrenim teknolojileriyle eğitim öğretime devam ettiklerini aktaran Prof. Dr. Erol, "Biz üniversite olarak mesleki alanda nitelikli öğrenci yetiştirmeyi ilk önceliğimiz yaptık. Sizleri geleceğe hazırlamak için, tüm imkânlarımızı kullandık. Aldığınız bu eğitimle daha yukarı basamaklara, zirvelere tırmanacaksınız. Bu tercih sizin ellerinizde; bu büyük yarışta hayatınızı yönlendirecek olan haritayı siz çizeceksiniz. Başarılı olmak istiyorsanız, çalışacak, bilgiyi üretmekten korkmayacaksınız. Çaresizliğe boyun eğmeyeceksiniz. Çare sizsiniz ve bizler her zaman sizin destekçiniz olacağız" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür

Öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak olan Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, törende düşüncelerini dile getirdi. Üniversitenin kuruluşunda ve gelişiminde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük katkıları olduğunu söyleyen Hilmi Tokuş, katkıları için Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Üniversitelerin en önemli hedef ve görevlerinin, insanoğluna fayda sağlamak olduğuna vurgu yapan Tokuş, “Alanya HEP Üniversitesi, önce Alanya ve çevresine; sonra ise tüm dünyaya fayda sağlayacak araştırmaların yapılması, nitelikli iş gücünün, nitelikli bir eğitim sonrasında ortaya çıkarılmasını sağlamak için çalışmıştır. Bugün burada mezun olan öğrencilerimizin birer bilim neferi olarak mezun oluşuna şahit oluyoruz. Edindikleri bilgilerle Antalya'ya, Türkiye'ye ve dünyaya hizmet edecek olan mezunlarımızı kutluyoruz. Üniversitemizde bilimsel çalışmanın yanı sıra; takım çalışmasını, çevre ve doğa bilincini, sürdürülebilirlik ve girişimcilik anlayışını da öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Hiç şüphesiz bugün burada mezun olan genç arkadaşlarımız da doğaya duyarlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkenin kalkınmasında en etkili güç olan aydın birey olarak yetiştiler. Son iki akademik yılda Kovid 19 salgını nedeniyle çeşitli zorlukların üstesinden geldik. Fiziksel olarak bir arada olamasak da, kalben hep yan yana olduk, olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte kep fırlattılar

Yapılan konuşmaların ardından, mezun olan öğrencilere, bölüm hocaları tarafından diplomaları takdim edildi. Diplomalarına kavuşan öğrenciler, hep birlikte kep fırlatarak mezun olmanın sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.