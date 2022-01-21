Alanya Belediyesi tarafından başlatılan, her şehrin lezzetlerini bir sofrada buluşturmayı hedefleyen, ‘Mutfak Mirası Sofrası' projesinde Alanya ile Hatay sofrası buluştu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk Mutfak Mirası Sofrası'nda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ağırladı.

Alanya Belediyesi, Mutfak Mirası Sofrası projesi ile Anadolu'nun farklı zengin mutfak kültürünü bir sofrada toplamayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen Mutfak Mirası Sofrası projesi hayata geçirildi. Gün boyu devam eden çeşitli etkinliklerle Hatay sofrası ile Alanya sofrası harmanlandı.

“İlk konuk Başkan Savaş oldu”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ev sahipliği ile sofraların birleştirici etkisiyle farklı kültürlerin yemeklerini buluşturan proje, tüm Türkiye'ye kapılarını açıyor. Gastronomi ve tarımın konuşulacağı, geçmişten bugüne yemek kültürünün belediye başkanları tarafından aktarıldığı Mutfak Mirası Sofrası'nın ilkini, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi.

“İki şehrin yöresel lezzetleri tek sofrada buluşuyor”

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı program, tarım alanları ziyareti ile başladı. Gastronomi sektöründe yükselen bir trend olan avokado üretim ve ürünlerin hasat dönemlerinin anlatıldığı avokado bahçesi gezisinin ardından muz seraları dolaşılarak, misafirlere muz yetiştiriciliği hakkında bilgiler verildi.

“2 farklı şehrin yemek kültürleri konuşuldu”

Programın ikinci durağı Alanya Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan geçtiğimiz günlerde büyük bir etkinlikle açılışı gerçekleştirilen Alanya Mutfak Kültür Evi oldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Lütfü Savaş'a Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel eşlik etti. Alanya Mutfak Kültür Evi gezildikten sonra Alanya mutfağı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Mutfak mirası sohbetlerinin ilki Alanya Mutfak Kültür Evi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in katılımları ile iki şehrin farklı yemek kültürleri, hikayeleri, iki belediye başkanının da kendi hayatlarında yaşamış olduğu anılar ve yörelerinde gerçekleştirdikleri gastronomik çalışmalardan tarıma kadar bir çok konunun konuşulduğu hoş bir sohbet gerçekleştirildi.

“Alanya Kalesi gezisi”

Hatay ekibi için Alanya Kalesi'nde de küçük bir gezi gerçekleştirildi. Süleymaniye Camii ile Alanya Belediyesi tarafından restore edilerek hayata kazandırılan Bedesten'i gezen, tarihi ve doğal güzelliklerini yakından inceleyen misafirler, teleferikle tarihin miraslarından olan Alanya Kalesi manzarası eşliğinde kale gezisini tamamladı.

“Alanya-Hatay yemekleri mutfak mirası sofrasında”

Mutfak Mirası üye işletmesinde gerçekleştirilen buluşmada Alanya ve Hatay lezzetlerinden ortak bir sofra kuruldu. İki şehrin yöresel lezzetlerinden oluşan sofra, Alanya yöresel lezzetlerinden coğrafi işaretli Gülüklü Çorba, Avokado, Ezme, Talaturlu Diken Kabağı, Kocaağaç Mantarı, Laba Dolması, Öksüz Helvası gibi örneklerle donatıldı.

“Avokado ile humus birleşti”

2 mutfak arasında yeni bir inovasyon çalışması olan Avokadolu Humus, Avokadolu Yeşil Salata yer aldı. Bu lezzetlerin yanında Hataylı lezzet şeflerinin özel tarif ve malzemeleri ile hazırladıkları Cevizli Biber, Zahter Salatası, Zeytin Salatası, Babagannuş, Taratur, Oruk, Tepsi Kebabı tadımı ile proje tamamlandı. Lezzet projesinin son tadımı olan Hatay'ın ünlü Peynirli İrmik Helvasını ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel hazırlayarak servis etti.