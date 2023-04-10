Alanya Justınıano Triatlonu ve Milli Takım seçmesi yapıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Alanya Justiniano Triatlonu ve Milli Takım Seçmesi, 101 sporcunun katılımıyla Okurcalar'da yapıldı.

Yıldız ve genç kategorisinde sporcular; süper kısa mesafede 400 metre yüzüp, 12 kilometre pedal çevirip, 2.5 kilometre koştu. Genç ve büyük kategorisinde sporcular ise kısa mesafede 750 metre yüzüp, 20 kilometre pedal çevirip, 5 kilometre koştu. Kısa mesafe genç kadın kategorisinde Simay Görüroğlu birinci olurken, genç erkeklerde Said Nazarov birinci oldu. Büyük kadınlarda Darya Bychkova birinci, Saprina Milena ikinci ve Nataliia Blagonravova üçüncü oldu. Büyük erkeklerde ise Bogdan Kovalenko birinci, Gültigin Er ikinci ve Ten Alexandr üçüncü oldu.

Süper kısa mesafe yıldız erkek kategorisinde Türker Kemal Kıyak birinci, Taha Eren Coşgun ikinci, Arda Aracı üçüncü oldu. Süper kısa mesafe yıldız kadın kategorisinde Selinay Tuğçe Kır birinci, Hatice Buse Ertekin ikinci, Mürya Karayel üçüncü oldu. Süper kısa mesafede dereceye giren sporcular milli takıma seçildi.