Alanya Kalesi'nde satranç turnuvası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan tarihi kalede, 'Satrancı Tarih ile Buluşturuyoruz' projesi kapsamında, satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada çoğunluğu genç 55 kişi bir araya gelip, Alanya'nın eşsiz manzarasında kıyasıya mücadele etti.

Antalya Valiliği, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle 'Satrancı Tarih ile Buluşturuyoruz' projesi kapsamında Alanya Kalesi satranç turnuvası düzenlendi. Pandemi tedbirlerinin aldığı turnuvada 8-55 yaş arası çoğunluğu gençlerden oluşan 55 kişi Alanya'nın eşsiz manzarasında kıyasıya mücadele etti. Çok sayıda veli de turnuvada gençlere destek verdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya tarihini satrançla buluşturduklarını söyledi. Kıldırgıcı, "Gençlerimiz Alanya iç kalemizde bu tarihi yerde satranç organizasyonumuzu yapıyoruz. Bu organizasyonumuzu Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli eğitim Bakanlığımızın işbirliği ile yapıyoruz. Katılan tüm öğrencilerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımız farklı yerlerde, farklı şekillerde devam edecek. Amacımız Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini hem gençlerimize tanıtmak hem de bu kültürü onlara aşılayarak satranç sporunu onlara sevdirmek" dedi.

"Etkinliğe 55 sporcu katıldı"

Etkinliğe 55 sporcunun katıldığını aktaran Kıldırgıcı, "Aynı zamanda 100'e yakın velimiz var. Ortamda 155 kişi mevcut. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle gerçekleşen bir organizasyon oldu. Ayrıca Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür oradaki öğrencilerinde katılımlarıyla çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Satranç oynayan Pınar Demirtaş, "Kardeşim beni yener ama yine de onu mutlu etmek için geldim. Beraber satranç oynuyoruz" şeklinde konuştu. Ayşe Kurt ise, "Buraya satranç oynamaya geldik. Satrancı severek oynuyoruz. Çok heyecanlandım burada, satranç oynamaya devam edeceğim" dedi.