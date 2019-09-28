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Alanya Kalesi'ndeki tarihi skandal

Alanya Kalesi’nde Avusturyalı Walter Godina’nın evine bitişik M.

Alanya Kalesi'nde Avusturyalı Walter Godina'nın evine bitişik M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan surların bir kısmı yıkıldı. Avusturyalı vatandaşın evine yaptırdığı izinsiz pencere ile korkuluk inşaatının yıkıma sebep olduğu ve pencereyi ise tarihi taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.


Antalya'nın Alanya ilçesinde, Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve günümüze kadar korunan Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi, her yıl binlerce yerli yabancı turistti ağırlıyor.


Tarihe büyük saygısızlık


Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde ise Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların yıkılmasının ardından inceleme başlatıldı. Yetkilerin yaptıkları incelemelerde tarihi M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan surların Godina'nın üzerinde izinsiz yaptırdığı korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar nedeniyle yıkıma neden olduğu ortaya çıktı. Godina'nın, pencereyi ise tarihi taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı ve surları altını da delerek atık sularını da oradan tahliyesini sağladı belirtildi.


Avusturalyalı hakkında suç duyurusu


İzinsiz müdahaleleri nedeniyle 2 bin yıllık surların yıkımına neden olan Avusturyalı Walter Godina'nın hakkında Alanya Müze Müdürlüğü tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.


Tarihi kaleye zarar vermenin bedeli 100 bin lira


Adli suçlarda para cezası günlük 20 TL olan Türkiye'de Tarihi kaleye zarar veren kişi en üst sınırdan ceza alırsa toplam 100 bin TL ceza ödeyeceği belirtiliyor.

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