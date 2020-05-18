İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya kırsalda bakım onarım devam ediyor

Büyükşehir ekipleri, Alanya’nın kırsal mahallelerinde bakım onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri, Alanya'nın kırsal mahallelerinde bakım onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı ekipler, Alanya'nın farklı mahallelerinde mezarlık, cami bahçelerinde parke onarım, duvar ve çeşme çalışmaları gerçekleştiriyor. Beyreli Mahallesi mezarlığında duvar yapım ve yürüyüş yollarındaki parkelerde bakım ve onarım çalışması yapıyor. Akdam Mahallesi Çobanoğlu camii bahçesindeki parkelerde bakım ve onarım işini tamamladı. Ayrıca Yasırali Mahallesi mezarlığına da vatandaşların kullanımı için çeşme yaptı. Çalışmalar, program dahilinde diğer mahallelerde de devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.