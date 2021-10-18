Alanya Koşdavut yoluna asfalt çalışması

Alanya Belediyesi, Koşdavut Yolu'nda asfalt çalışması başlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, genişletme ve iyileştirme çalışması tamamlanan Koşdavut Yaylası'nın yolunu konforlu ve güvenli bir hale getirdiklerini söyledi.

“7 kilometre uzunluğunda asfalt”

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program dâhilinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında altyapısı yenilenen, yol genişletme ve şarampol çalışması tamamlanan Koşdavut Yolu'nda asfalt çalışması başlatıldı. Alanya Belediyesi, Alanya'nın doğu ve batı yaylalarında programa aldığı yol düzenleme, asfalt ve altyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Koşdavut ve Sapadere arasındaki 7 kilometrelik yolun asfaltlanma çalışmaları devam ediyor.

“Koşdavut Yaylası, Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş halkı tarafından kullanıyor”

Asfalt çalışmalarının sürdürüldüğü Koşdavut Yolu yaylalara ulaşım noktasında ana arteri oluşturduğunun altını çizen Alanya Başkanı Adem Murat Yücel, yayla yollarındaki asfalt çalışmalarının Kaş- Çamlıca Yaylası'nın ardından Koşdavut ve Sapadere Yaylası'nda devam ettiğini söyledi. Başkan Yücel, “Bilindiği gibi Gazipaşa'dan Alanya ve Gündoğmuş'a kadar bölge halkının yoğun olarak kullandığı bir yayla. Bugüne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün her zaman fazlasını yerine getirdik. Bundan sonra da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden yayla yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.