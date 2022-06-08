Alanya, Litvanya'daki kardeş şehirde temsil edildi

Alanya'nın kardeş şehri Trakai'de düzenlenen Şehir Festivali'ne katılan Alanya Belediyesi heyeti birçok renkli etkinlikte yer aldı.

3 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde Litvanya'da düzenlenen 30. Trakai Şehir Festivali kutlamalarına Alanya Belediyesi Heyeti katılım gösterdi. Ülkenin 700. yıl kutlamaları sebebiyle coşkuyla gerçekleştirilen törenler ve etkinliklereAlanya Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Babaoğlu, Hacı Mevlüt Zavlak, Hüseyin Yaman ve Alanya Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Birimi Sorumlusu Özge Kıldırgıcı katıldı. Alanya heyeti Litvanya Cumhuriyeti Parlamento Salonunda, Meclis Başkanı Viktorija Cmilyte Nielsen ile buluştu. Diğer kardeş şehir heyetleriyle birlikte resmi davetlere ve şehir etkinliklerine katılan Alanya Belediyesi meclis üyeleri, güzel bir festivali geride bıraktıklarını belirterek, Trakai Belediye Başkanı Andrius Satevicius ve personellerine teşekkür ettiler.