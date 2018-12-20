Alanya Mahmutseydi yolu yenileniyor

Alanya Belediyesi, Mahmutseydi Mahallesinde vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalara başladı. Mahmutseydi Mahallesinin Yeniköy ve Hacıkerimler ile olan bağlantısını sağlayacak olan Taşdibi Mevkiinde Saçkesiği ve Çilübük yolunda iyileştirme ve düzenleme çalışması başlatan Fen İşleri ekipleri, yol güzergâhındaki derelerde menfez çalışması da yapıyor.