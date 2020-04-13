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Alanya maske ihtiyacını kendisi karşılayacak

Alanya Belediyesi, Korona virüs salgınıyla artan maske talebini karşılayabilmek adına, kendi maskesini üretmeye başladı.

13 kişilik ekip, günde bin 500 ila 2 bin arasında maske üretmeyi hedefliyor.


Korona virüs salgınıyla beraber tüm dünyada maske arayışları artarken, Alanya Belediyesi ilçe genelindeki ve belediye içerisindeki talebi karşılayabilmek adına kolları sıvadı. Belediye birimlerinde görev alan terziler ve gönüllü olarak yardım etmek isteyen terziler ile birlikte maske ekibi oluşturuldu. 13 kişiden oluşan ekip, maske üretimine de başladı.


Maske dikim ekibini ziyaret eden ve başarılar dileyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde artan maske ihtiyacını karşılayabilmek adına kendi üretim birimimizi kurduk. İlerleyen günlerde daha da genişleyecek ekibimiz şu anda bin 500 ila 2 bin maske üretecek kapasiteye sahip” dedi. Üretilen maskeler vatandaşlara kısa süre içerisinde dağıtılmaya başlanacak.

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