Alanya Muzu coğrafi işaret ile tescillendi

Başkan Şahin, “Alanya Muzu artık tescillendi, Alanya'mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yapılan çalışmaların ardından farklı koku ve tadıyla Alanya Muzu coğrafi işaret alarak tescillendi. Daha önce de Alanya Avokadosu ve Alanya Yenidünyasının coğrafi işaretlerini Alanya'ya kazandıran Başkan Şahin, “Alanya Avokadosu ve Yeni Dünyası'ndan sonra söz verdiğimiz gibi Alanya Muzunun da coğrafi işaretini Alanya'mıza kazandırdık. 11 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız başvuru Türk Patent Kurumu tarafından kabul edildi ve muzumuz artık tescillendi. Alanya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Alanya'mızın isminin her alanda daha fazla duyulması, Alanya'mızın mükemmel bir turizm kenti olduğu kadar güçlü bir tarım şehri olduğunu da tüm dünyaya anlatmanın en güzel yolunun burada yetişen ürünlere sahip çıkmak olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Eşsiz kokusu ve tadıyla literatürdeki yerini aldı”

Bilimsel çalışmaların ardından Alanya muzunun tescillendiğini belirten Başkan Şahin, “Diğer coğrafi işaretini kazandırdığımız ürünlerde olduğu gibi Alanya Muzu konusunda da yaptığımız bilimsel çalışmalar sonucunda artık Alanya Muzu literatürdeki yerini aldı. Eşsiz kokusu ve tadıyla Alanya Muzu artık çok daha fazla tanınacak ve bilinecek. Alanya'mızın marka değerine katkı yapacak bu çalışmamızda bizlerin yanında olan herkese teşekkür ederim. Hizmetin en güzeline layık Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Birlikte yapacağımız çok şey var. Her şey Alanya'mız için” ifadelerini kullandı.

ALTSO Tarım Komisyonu Üyeleri Mehmet Karagöz ile Meliha Aras Erdoğan'da coğrafi işaretli ürünlerin Alanya tarımı için büyük önem taşıdığını belirterek, Alanya'ya avokado, yeni dünya ve muzun coğrafi işaretini kazandıran Başkan Şahin'e teşekkür etti.