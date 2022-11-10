Alanya Muzu'nun logosu belli oldu

Alanya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO) tarafından geçtiğimiz aylarda coğrafi işaret ile tescillenen Alanya Muzu'nun logosu yapılan yarışmanın ardından belirlendi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in girişimleriyle Alanya'da yetiştirilen muzlar Temmuz ayında Alanya Muzu olarak Coğrafi İşaret ile tescillendi. ALTSO raflarda Alanya Muzu olarak satılacak ürünler için logo yarışması başlattı. ALKÜ, AHEP ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan jüri, Ayşe Girgin Barsbay isimli yarışmacının logosunu seçti. Kazanan yarışmacı Alanya'da 2 kişi 1 hafta tatil hediyesi kazandı. Alanya Muzu'nun katma değerini arttırmak ve ilçenin tanıtımını daha iyi yapabilmeyi amaçladıklarını belirten ALTSO Başkanı Şahin, “Tüm ülkemizde raflarda Alanya Muzu etiketi ile satılacak olan muzumuzun marka değerine değer katmak, Alanya'mızın da tanıtımını daha etkin yapabilmek adına Alanya muzuna bir de logo tasarlanması için başlattığımız çalışma sona erdi. Kazanan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bu logo bir yandan da Alanya'nın sembollerinden biri olacak. Seçilen logo coğrafi işaret, kullanım hakkını elde eden Alanya Muzu üzerindeki etiketlerde ve paketlerde ve diğer tanıtım faaliyetlerinde kullanılacaktır. Özetle Alanya'mızın Muzuna yine Alanya halkının seçtiği ürün logosunun yakışacağını düşündük. Hep beraber bu kararı alırsak ortaya daha güzel bir eser çıkacağına inandık. Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun“ dedi.