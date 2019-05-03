İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Alanya plajında korku dolu anlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde İncekum Plajı’nda denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İncekum Plajı'nda denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 50 yaşlarındaki şahıs, plajın yan tarafında bulunan otelin cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda meydana geldi. İddialara göre, bir vatandaş henüz sezona açılmamış plajda denize girmek istedi. Yüzdükten kısa bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren adamı fark eden vatandaşlar çevredekilerden yardım istedi. Adam, plajın yan tarafında bulunan otelin cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan 50 yaşlarındaki vatandaş, yine aynı otelin doktor ve hemşiresi tarafından gözlem altında tutularak müdahale yapıldı. Hastaneye gitmek istemeyen vatandaş, daha sonra plajdan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.