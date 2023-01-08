Alanya polisi sanal dolandırıcılık olaylarına karşı esnafı ve vatandaşları uyardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, esnaf ve vatandaşlara sanal ortamda veya iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında broşür dağıtarak, dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, esnaf ve vatandaşlara sanal ortamda veya iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında broşür dağıtarak, dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları 'Farkında Ol, Oltaya Gelme' projesi çerçevesinde sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olayları hakkında bilgilendirdi. Vatandaşların mağdur olmalarını önlemek amacıyla hazırlanan broşürler dağıtılırken, dolandırıcılık olayı karşısında alınması gereken tedbirler anlatıldı.