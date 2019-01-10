Alanya Polisinden huzur toplantısı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından rutin olarak düzenlenen 'Mahalle Huzur' toplantısı bu hafta Çarşı Mahallesi'nde düzenlendi. Mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar katılım gösterdiği toplantıda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Muzaffer Topaloğlu, emniyetin asayiş, kaçakçılık, organize ve trafik gibi konularda yapmış olduğu başarılı çalışmaları paylaştı. Soru cevap şeklinde geçen toplantıda birim amirleri vatandaşların sorunlarını dinledi. Topaloğlu, polis işbirliği çerçevesinde çözüm aramanın önemini ve suçla mücadelede düşen görevleri hatırlattı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlanırken, ilgili birim amirlerimiz ise sorunları not aldı. Toplantı sonrasında vatandaşlar toplantının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini ilettiler.