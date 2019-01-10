İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya Polisinden huzur toplantısı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından rutin olarak düzenlenen ’Mahalle Huzur’ toplantısı bu hafta Çarşı Mahallesi’nde düzenlendi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından rutin olarak düzenlenen 'Mahalle Huzur' toplantısı bu hafta Çarşı Mahallesi'nde düzenlendi. Mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar katılım gösterdiği toplantıda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Muzaffer Topaloğlu, emniyetin asayiş, kaçakçılık, organize ve trafik gibi konularda yapmış olduğu başarılı çalışmaları paylaştı. Soru cevap şeklinde geçen toplantıda birim amirleri vatandaşların sorunlarını dinledi. Topaloğlu, polis işbirliği çerçevesinde çözüm aramanın önemini ve suçla mücadelede düşen görevleri hatırlattı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlanırken, ilgili birim amirlerimiz ise sorunları not aldı. Toplantı sonrasında vatandaşlar toplantının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini ilettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.