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Alanya sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde vatandaşlar sahilde ölü caretta caretta buldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar sahilde ölü caretta caretta buldu.


Olay, Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesindeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahile giden vatandaşlar, kumsalda ölü caretta caretta buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alanya Çevre Koruma Derneği (ALÇED) ve belediye ekipleri sevk edildi. Ölü olduğu tespit edilen caretta caretta belediye ekipleri tarafından sahilden kaldırıldı.

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