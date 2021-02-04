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Alanya sahilleri sezona hazırlanıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2021 turizm sezonu öncesinde kurum ve kuruluşların çevre hazırlıkları başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2021 turizm sezonu öncesinde kurum ve kuruluşların çevre hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) de sahillerde temizlik çalışması başlattı.


Alanya Turistik İşletmeciler Derneği temizlik ekibi sahillerde sezon öncesi temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. Kış aylarında yağış ile fırtınadan kaynaklı çalı çırpı, odun ve çöplerden oluşan kirliliği ortadan kaldıran ekipler, plajları Alanyalıların ve turistlerin hizmetine hazır hale getirdi.



“12 ay boyunca temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz”


ALTİD Başkanı Burhan Sili, sahillerde düzenleme ve temizlik çalışmalarını Alanya Belediyesi ile koordineli 12 ay boyunca sürdürdüklerini hatırlatarak, “Şehir temizliği sadece kurumlar ve temizlik personeliyle sağlanamaz. Özellikle bizlerin, burada yaşayan vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor” dedi.

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