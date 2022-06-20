İhlas Haber Ajansı

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Alanya sanayi bölgesi temizlendi

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sanayi bölgelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hafta sonunda Alanya'daki sanayi bölgelerinde temizlik faaliyeti gerçekleştirdi. Daha önce Mahmutlar, Payallar, Avsallar sanayilerinde temizlik çalışması yapan ekipler, bu hafta sonunda da Merkez sanayisini baştan sona yıkadı. Hafta içerisinde genel temizlikleri yapılan sanayi bölgeleri, hafta sonunda da dip bucak yıkanarak daha temiz bir görünüme kavuşturuldu.

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