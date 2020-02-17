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Alanya Sanayi Sitesi'nin yağmur suyu sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Sanayi Sitesi’nde yağışlar sonrası meydana gelen su baskınlarını önlemek için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Sanayi Sitesi'nde yağışlar sonrası meydana gelen su baskınlarını önlemek için çalışma başlattı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya Sanayi Sitesi'ndeki su baskınlarının önüne geçmek için kolları sıvadı. Sanayi Sitesinin batı kısmında yağmur suyu hattının yetersiz olduğu bölgede çalışma yapılıyor. Yeni bağlantı hatlarının yapılmasını kapsayan çalışma ile bölgeye 1000 milimetrelik beton tahliye boruları yerleştiriyor. İş makineleri ile yoğun bir şekilde yürütülen çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Böylece su baskınlarının olduğu nokta yeni bağlantı hattına bağlanacak.

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