Alanya sokaklarına konforlu ulaşım için asfalt seriliyor

Alanya Belediyesi, şehir merkezinde eskiyen ve yıpranan asfaltı yenileme çalışmalara Kadıpaşa Mahallesi Özcan Yıkanmışlar Sokak'ta devam ediyor. İlçe genelinde ulaşımda kalite standartlarını ve yaya güvenliğini yükseltmeyi hedefleyen Alanya Belediyesi, yeni asfalt uygulamaları ile ayrıca şehire modern bir görünüm kazandırıyor. Alanya Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem verdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehir merkezinde eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan asfaltı yenileyerek şehrimize kalite ve konfor katmaya devam ediyoruz. Hem yayalarımızın hem de sürücülerimizin güvenle kullanacağı cadde ve sokakları Alanya'mıza yakışır bir görünüme kavuşturmak istiyoruz” dedi.