Alanya Toslak ve Elikesik Mahallesi'ne yeni bağlantı yolu

Alanya Belediyesi doğuda Kargıcak, Kestel, Mahmutlar ve Oba Mahallesi'nde yol düzenleme çalışmalarına, batı mahallelerinden Toslak ve Elikesik arasında ise bağlantı yolu çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, rahat ve güvenli ulaşım ağını oluşturmak adına tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Kargıcak ve doğu mahallelerinde programa alınan yollarda iyileştirme çalışması devam ederken, batıda Toslak ve Elikesik Mahallelerini birbirine bağlayan Ketenlik Yolu yeniden düzenlenerek ulaşıma açıldı.

“Vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getiriyoruz”

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, “Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla irtibatlı olarak Alanya genelinde yol ve ulaşım arterlerimizi daha kullanışlı ve güvenli hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Batıda daha önce Toslak Çatalişam Yolu'nda köprü başta olmak üzere çok ciddi bir yol genişletme çalışması gerçekleştirdik. Şu an bu yolun Ketenlik Mevkii üzerinden Elikesik Mahallesi'ne bağlantısını gerçekleştirdik. Diğer mahallelerimizde ise çalışmalarımız devam ediyor” dedi.