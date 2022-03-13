Alanya Triatlonu'na ödül

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Her yıl başarıyla düzenlediğimiz ve adeta geleneksel hale gelen triatlon yarışlarının bu ödüle layık görülmesi Alanya'nın ortak başarısıdır” dedi.

Avrupa Triatlon Birliği'nin İspanya'da düzenlediği ödül gecesinde Türkiye üç ödül kazandı. Avrupa Triatlon Birliği tarafından “Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu” ve “Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke” ödülleri İspanya'da düzenlenen özel bir gecede Türkiye'ye verildi. Aynı gecede Alanya Triatlonu, “Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu” kategorisinde üçüncü oldu.

İspanya'nın La Nucia şehrinde yapılan ve halen devam eden savaş nedeniyle Ukrayna temasıyla organize edilen özel gecede Türkiye'yi, Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkan Bülent Çendik, TTF Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, TTF Sponsorluk Kurulu Başkanı Saliha Tama ve TTF Yurtdışı İlişkileri Sorumlusu Büşra Sarıoğlu temsil etti.

“Alanya Triatlon tarihinde bir ilk gerçekleşti”

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi, triatlon branşı ile ilgili olarak son yıllarda ulusal ve uluslararası ölçekte önemli ve inovatif projelere imza atarken bu çalışmaları Avrupa Triatlon Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz yıl 30.'su gerçekleşen ve dünyanın en eski triatlon yarışlarından birine ev sahipliği yapan Alanya, 2021 yılındaki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla “Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu” kategorisinde üçüncü olarak tarihinde bir ilke imza attı.

“Bu ödüllerin arkasında çok büyük bir adanmışlık var”

Avrupa'nın bir numaralı otoritesi tarafından böyle üç önemli ödül ile taktir ediliyor olmasının Türk triatlonunun hem Dünya'nın hem de Avrupa'nın yükselen değeri olduğunu açıkça gösterdiğini hatırlatan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Gecenin en çok ödül alan, en çok alkış alan ülkesi olduk. Bu ödüller çok yönlü gelişimimiz neticesinde alındı. Son dönemde gençler kategorisinde 27. sıradan 11. sıraya yükselmemiz, organizasyonlarımızdaki gelişmeler, uluslararası hakem ve antrenör sayımızdaki hızlı artış, eğitim konusuyla ilgili olarak son üç yılda Avrupa Triatlon Birliği'nden alınan proje destekleri ödülleri almamızda önemli rol oynadı. Bu ödüllerin arkasında çok büyük bir emek, inanç ve adanmışlık var” dedi.

“Bu ödül Alanya'nın”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ödüle layık görülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak 30 yıldır gerçekleştirdiğimiz triatlon yarışlarının, böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Bu ödül Alanya'mızın ortak başarısıdır. Ayrıca Ülkemizin 3 ödüle layık görülmesi de yapılan çalışmaların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Türkiye'ye ödülleri, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi tarafından takdim edildi.