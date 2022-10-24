Alanya tropikal meyve festivali büyük beğeni topladı

Alanya Tropikal Meyve Festivali sona erdi. 3 gün süren etkinlikte yerli ve yabancı misafirler Alanya'nın tropikal ürünlerini yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Alanya Tropikal Meyve Festivali büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde 3 gün boyunca kesintisiz aktivite ve eğlence vardı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederken; “İlki olmasına rağmen organizasyonumuza hem vatandaşlarımız hem de stant sahiplerimiz büyük ilgi gösterdi. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan büyük övgü

Alanya Tropikal Meyve Festivali'nin açılışına katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç yaptığı konuşmasında, “Türkiye'nin cennet köşelerinden Alanya'da böyle güzel bir festivalin açılışında bulunmaktan büyük keyif ve gurur duyuyorum. MHP olarak Belediye Başkanımız bizim temsilcimiz. Biz daha önceden görüyorduk ama bizzat gelince daha iyi anladım uzun yıllardır burada belediye başkanlığı yapan başkanımız üretken belediyecilik hizmet anlayışı ile ve sayın liderimizin önce devletim ve milletim düsturu ile hareket ettiğinden dolayı halka hizmet hakka hizmettir anlayışı ile uzun yıllardır Alanya'mıza güzel hizmetler bulunmuş. Bunu Alanyalıların bizzat ağzından duymak bizleri mutlu etti” dedi. Kılıç, Başkan Yücel'e seslenerek, “Yolunuz bahtınız açık olsun başkanım. İnşallah bundan sonra halkımızın desteği ile kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile daha güzel hizmetler yapacağınızdan eminiz” dedi.

Jüri değerlendirmeleriyle en güzel ve en ağır avokado seçildi

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve avokado temalı olan festivalde jüri üyelerinin büyük titizlikle değerlendirdiği bahçelerin neticesinde en güzel avokado bahçesi seçilerek ödüllendirildi. En Güzel Avokado Bahçesi yarışmasını üretici Bilal Öztürk kazanırken, en ağır avokado yarışması ise 610 gramla Ayşe Mecek kazandı.

Ünlü şefler avokadolu lezzetler hazırladı

Festival alanında kurulan Gastro Mutfak sahnesinde gün boyu ünlü şeflerin avokadolu lezzetler hazırlayıp tarifler verdiği atölyeler de büyük ilgi gördü. Öte yandan alanında uzman konuşmacıların katılımıyla avokado yetiştiriciliği, beslenmedeki önemi, sağlığa katkıları ve kozmetik alanındaki uygulamaları da 3 gün boyunca katılımcılara aktarıldı.

Festival adeta ünlüler geçidine sahne oldu

3 gün süren festivalde Nermin Öztürk, Sahrap Soysal, Suna Dumankaya, Nursel Ergin, Zahide Yetiş, Zeki Açıköz, Elif Korkmazel, Doğa Çitçi, Ayhan Sicimoğlu, Seçil Gür, Chef Maximilian J.W. Thomae, Chef Mutlu Şevket Yılmaz, Chef Recep Aydoğan, Chef Tahsin Küçük, Chef Araz Aknam, Pasta Şefi Tuğba Yener gibi birbirinden ünlü isimler konuk oldu.

Tropikal meyve hasadı yapıldı

Alanya'nın tropikal tarım ürünlerini dünyaya tanıtmak adına çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, bu yıl ilkini düzenlediği Avokado temalı Tropikal Meyve Festivali'nde renkli görüntüler oluşturdu. Festival bünyesinde kente gelen ulusal ve uluslararası ekran yüzleri, gazeteciler ve gastronomi ünlüleri tropikal meyvelerin yetiştirildiği seralara ve bahçelerde dalından hasat etme ve tatma imkanı elde ettiler. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hasat çalışmalarına eşlik ederek, basın mensuplarına bilgi verdi.

3 gün boyunca müzik ziyafeti yaşandı

1.Alanya Tropikal Meyve Festivali'nde adeta müzik ziyafeti yaşandı. Festivale katılan misafirler için ilk gün Seçil Gür, 2. gün Ayhan Sicimoğlu sahne alırken kapanışı ise Shaman's Band Grubu gerçekleştirdi. Konserler yerli ve yabancı misafirler tarafından büyük ilgi gördü.