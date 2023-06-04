Alanya turizm ve sanatı doya doya yaşamaya devam ediyor

'si düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne ikinci gününde de ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Gündüz saatlerinde festival alanındaki sergileri, yöresel stantlarını ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler akşam da Tan Tasçı konseriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Türkiye'de turizmin gözde ilçeleri arasında yer alan Alanya'da 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali heyecanı sürüyor. Festivalin ikinci gününde ziyaretçiler stantları gezip bölge halkının açtığı yöresel ürün stantları ile Türk Cumhuriyetleri Otağları'nın sergi ve stantlarını gezdi. Turizm ve sanat şöleninin doya doya yaşandığı festivalde, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel, festival meydanındaki otağ çadırı, sergi sokağı ve Kızılkule'de 11 ayrı sergi düzenlendi. Sergilerin açılışını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirirken, en çok dikkat çeken sergilerden 'Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Eser', yerli ve yabancı misafirlerin beğenisini topladı.

“Bu tür eserler sergiledikçe değer kazanıyor”

Festivalin konsepti çerçevesinde hareket ve renkliliğinin devam ettiğini aktaran Adem Murat Yücel, “Alanya'mızın en güzel değerlerinden biri olan Kızılkule'nin içerisinde sergimizi açtık. Buradaki vatnadaşlarımızı sergilerimize bekliyoruz. Bu tür eserler sergilendikçe değer kazanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hem tanıtım hem ticaret yapıyoruz”

Festival alanında stant açan ev hanımları da, organizasyondan dolayı belediyeye teşekkür ettiler. Ev hanımlarından Ayşe Çölemen, hava şartlarının kötü olmasına rağmen katılımın yüksek olmasını memnuniyet verici olarak görürken, bir diğer ev hanımı Zahide Sevindi Yenilmez de “Özellikle ev hanımlarına katkısı oluyor. Ürünlerimizi evimizde hazırlayıp buraya getiriyoruz. Hem tanıtım hem ticaret. Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Panelde 'Kıbrıs' konuşuldu

Yine festival çerçevesinde Alanya Kültür Merkezi'nde 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Tarihi Önemi' adlı panel düzenlendi. Oturum başkanlığını Doç. Dr. Himmet Büke'nin gerçekleştirdiği ve Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler ile Doç. Dr. Ergenekon Savrun'un konuşmacı olarak yer aldığı panelde, genel olarak Kıbrıs konusu ve Kıbrıs'ın Türk ve Dünya tarihindeki önemi konuşuldu. Panel yaklaşık 2 saat sürdü.

Tan Taşçı binlerce kişiye romantik dakikalar yaşattı

Akşam saat 22.00'da ise ünlü sanatçı Tan Taşçı sahne aldı. Müzik camiasının romantik prensi olarak bilinen sanatçı, alandaki binlerce kişiyi slow şarkılarıyla önce romantik dakikalar yaşattı, ardından hareketli şar8kılarıyla coşturdu.

Taşçı'ya konser sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından hediyeler takdim edildi, son olarak da meydandaki kalabalıkla birlikte öz çekim yapıldı.