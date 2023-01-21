Alanya turizmde hedef büyüttü

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan, Alanya'da üyelerimizle bir araya geldi. Ev sahipliği yaptığımız toplantıda sektörel sorunları masaya yatırdık” dedi.

Turizm sektörünü ileri taşıyacak toplantılar dizisi Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ev sahipliğinde devam etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Üstüntaş ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, ALTİD üyeleriyle bir otelde bir araya geldi. Bakanlık yetkilileri tarafından “Konaklama Tesisleri Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı - İnsan Kaynakları Yönetimi” başlığında bir sunum yapıldı ve sektörel gelişmeler karşılıklı istişare edildi.

‘ALTİD üyeleri geniş katılım sağladı'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Ev sahipliği yaptığımız bu önemli bilgilendirme toplantısına ALTİD üyelerimizden geniş katılım oldu. Toplantımızın ana gündemi dışında sektörel problemlerimizi de masaya yatırdık. Üyelerimiz, konularını Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a taşıma fırsatı buldu. Süreci devam eden veya düzenlenmesi gereken konular üzerinde görüşmeler yaptık. Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan, samimiyetle açıklamalarda bulundu ve üyelerimizin sorularını yanıtladı. Alanya'ya kadar gelip sektör temsilcilerimizle temas kurduklarından dolayı kendilerine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Burhan Sili'nin TGA'ya katkısı büyük'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, konuşmasının bir bölümünde ALTİD Başkanı Burhan Sili'ye sektöre olan önemli katkılarından dolayı teşekkür ederek “Sayın Burhan Sili 3 yıl boyunca TGA'daki çalışmalara yönetim kurulu üyesi olarak aktif bir şekilde katıldı ve önemli katkılar sağladı. Başarıyla taşıdığı TGA üyeliği bayrağını bölge adına Sayın Şükrü Cimrin'e teslim etti. Yeni dönemde kendisiyle başarılı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 46 milyar dolar civarında gelir elde ettiğimiz turizm sektörüne Alanya'nın katkısı çok değerli. Türkiye turizmi adına burası önemli bir bölge. Özel sektörün ağırlıklı olduğu ve kamusal dinamiklerin de yer aldığı TGA, hızlı hareket etme kabiliyeti olan yüksek kapasiteli bir kurum. 2023 yılında hem gelir hem de turist sayısı anlamında daha yüksek hedeflerle çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.