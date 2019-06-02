Alanya turizmine bayram dopingi

Antalya'nın Alanya ilçesinde turizm tesisleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 90'lara varan doluluk oranına ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Kaynak pazarlar ve taleplerle birlikte bayram dönemini yoğun geçireceğiz” dedi.

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile en gözde tatil mekanlarından olan Alanya'ya başta Konya ve İstanbul olmak üzere yurdun birçok ilinden tatilciler akın etmeye başladı. Cuma gününden itibaren başlayan yoğun tatilci akını, ilçenin nüfusunu üç katına çıkardı. Turizm ve belediye belgeli 200 bin civarında yatak kapasitesine sahip ilçede yüzde 90 civarında doluluk yaşanması bekleniyor.

“Gayet olumlu geçecek”

Bayram yoğunluğunun devam ettiğini aktaran TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, bayramda uzun bir tatil döneminin yaşandığını söyledi. Sili, “Kaynak pazarlar ve taleplerle birlikte bayram dönemini yoğun geçireceğiz. Tabii genel olarak baktığımızda Antalya bölgesinde ciddi bir doluluk söz konusu bayram döneminde ama akabinde rezervasyonların yavaşlaması söz konusu olacak. Bugün biraz kıpırdamış olsa da beklenen düzende değil ama tüm bunlara rağmen Haziran ayı bayram da dahil olmak üzere gayet olumlu geçecek” dedi.

“Bayramda rezervasyon akışları iyi”

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş ise, bayram rezervasyonlarının iyi olduğunu ama sonrası için net konuşamadıklarını aktardı. Güneş, “Şimdi bayramdaki rezervasyon akışları iyi ama sezonda iç pazar rezervasyonları geçtiğimiz yıllardaki kadar yoğun değil. Bu tabii maliyetlerin artmasıyla doğal olarak rakamlar da arttı. İç pazar da hemen tepki verdi zaten. Tatile gidebilenler zaten gidiyor, aynı rezervasyonları yapabiliyorlar. Ama düşük bütçeli vatandaşlar 2016'da, 2017'de aldığı tatili 2019'da doğal olarak aynı rakamlara alamıyor. Bu da ister istemez rezervasyon az şeklinde tepki vermiş olabilir. Her platformda söylüyoruz rakamlar çok korkunç derecede arttı ama bizim pazarladığımız paket fiyatları düştü” diye konuştu.