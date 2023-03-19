Alanya Türkler turizm bölgesine dev yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki otel ve tatil sitelerine yeni içme suyu hattı kazandırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'da beldeden mahalleye dönüşen büyük mahallelerde yeni içme suyu şebeke hattı yapım çalışmalarına devam ediyor. ASAT tarafından Türkler, Kargıcak, Konaklı, Kestel, Payallar mahallelerinde 89 bin 370 metre yeni içme suyu hattı çalışması yürütülüyor.

Oteller ve turistik sitelere yeni hat

Proje bünyesinde Türkler Mahallesi'ndeki 34 otel ve siteler için planlanan yeni isale hattının yapımı da büyük bir hızla devam ediyor. Turizm bölgesine yapılan yeni şebeke hattı ile otellerin ve sitelerin tek hattan beslenmesi sağlanacak. Mevcut hat ise yerleşim yerlerine hizmet edecek. Otel sahipleri ve bölge halkının talepleri ile Türkler'e yaklaşık 13 bin metre hat döşenerek 34 otele proje dahilinde abonelik verilecek. Ayrıca proje çerçevesinde her otele ultrasonik sayaç takılarak otellerin denetimi ile kayıp ve kaçak kontrolü de daha kolay takip edilecek.