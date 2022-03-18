Alanya Türkler'de 12 bin metrekare parke yol çalışması

Alanya Belediyesi, batı mahallelerinde 2022 yılı için ihale edilen 28 bin metrekare parke yol yapımına Konaklı Mahallesi'nden sonra Türkler Mahallesi'nde başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Konaklı Mahallesi'nde kaldırım ve parke çalışmasını tamamlayan ekipler, Türkler Mahallesi'nde 12 bin metrekare parke yol için çalışmalara başladı. 2021 yılı içinde 30 bin metrekare parke işi yaptıklarını hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu yıl için batı bölgelerimizde 28 bin metrekare parke yol yapmayı hedefliyoruz. Konaklı Mahallemizde çalışmalarımızı tamamladık. Şu an Türkler Mahallesi'nde parke yola başladık. Özellikle turizm bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bölgeyi turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.