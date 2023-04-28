Alanya Üniversitesi Rektörü deprem bölgesinde öğrencilerle görüştü

Dr. Mesut Güner, “Ülkemizde geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan deprem hepimizi derinden üzdü. Bu korkunç afette yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu depremden zarar görenler arasında üniversite öğrencilerimiz de vardı. Öğrencimiz Ahmet Kerim İnce ve kardeşini deprem nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık” dedi.

"Desteklerimiz sürecek"

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, gerçekleştirdiği ziyarette depremden hasar alan bölgeleri de gezdi. Yaşanılan afetin dünyada sayılı afetlerden olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Güner, “Depremin açtığı derin izin yok edilmesine yönelik, yaraların sarılması adına hükümetimiz, duyarlı sivil toplum kuruluşlarımız cansiparane çalışmalar gerçekleştirdi. Alanya Üniversitesi olarak bizler de hem deprem bölgesinde hem de burada birtakım faaliyetlerde bulunduk. Yıkımda evlerini kaybeden ve Alanya'ya gelen çocuklarımıza psikososyal desteklerde bulunduk. Depremzede çocuklarımız, üniversitemizde uzman doktorlarımız eşliğinde psikoterapi seanslarına katıldı. Depremin yol açtığı yıkımın izlerin silinmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.