Alanya Üniversitesinde PCM eğitimi

Eğitim sonrası görüşlerini dile getiren Alanya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin faaliyete başladığını duyurdu.

Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde; proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme ve faaliyetlerinin kalitesi hakkında bilgiler aktarıldı. Antalya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Oğuzhan Ataman'ın üniversite personeline verdiği eğitimler 3 gün sürdü. Eğitimde BAKA tarafından proje formlarının hazırlanması, doldurulması ve proje uygulamalarına yönelik beceri kazandırma konuları eğitim katılımcılarına aktarıldı.

"Proje yönetimi, hayatın her alanında önemli"

Alanya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi yöneticisi Özge Elmas, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, proje yönetimi döngüsü eğitimlerinin önemine vurgu yaptı. Batı Kalkınma Ajansına verdiği eğitim desteğinden dolayı teşekkür eden Elmas, "Bir konu hakkında ve herhangi bir problem üzerinde deneyim kazanmak, sonuçları raporlamak, hayatın her alanında çok önemli bir konu haline geldi. Bizler de Alanya Üniversitesi olarak, pek çok farklı konularda projeler oluşturuyor, bu projeleri hayata geçirmek için uzman akademisyen kadromuz ile birlikte aralıksız çalışıyoruz. Uygulamalı Proje Yönetimi Döngüsü, üniversite olarak üzerinde durduğumuz bir konu. Bir nevi proje yönetimlerinin metodolojisidir. Projenin planlanmasından uygulanmasına, takip edilmesinden değerlendirilmesine kadar olan tüm aşamaları kapsar. Bu döngüde elde edilen veriler sayesinde, projelerin başarıyla tamamlanması, gerekli kritik süreçlerin doğru bir planlama ile aşılmasına çok önemli katkı sağlar. Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) sayesinde projelerin başarıları artar, yönetim sürecindeki hata ve eksiklerin giderilmesi sağlanır. Hayatın her alanında önemli bir yer tutan konu hakkında üniversite personelimize eğitimler verildi" ifadelerini kullandı.

Alanya Teknoloji Transfer Ofisi faaliyete başladı

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, eğitim sonrası üniversite çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. 2023 Şubat ayı itibarıyla Alanya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) faaliyete başladığı bilgisini veren Prof. Dr. Güner, "Alanya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin faaliyete başladığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Alanya TTO güçlü ve sürdürülebilir bir girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile üniversitemizi bilim ve teknolojinin üretimi ve transferi konusunda öncü üniversite yapmak vizyonu ile hareket etmeyi hedeflemektedir. Ofisimiz, Üniversitemizin uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji üretiminde üniversite sanayi-iş birliğiyle kalıca üstünlükler kazanmasına, üretilen teknolojinin gelişen ve değişen ihtiyaçları çizgisinde sanayi ve topluma ulaştırılmasına destek olmayı; akademisyen, öğrenci ve mezunlarımızın girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü sürekli geliştirmeyi, bu yönde atılacak adımları ulusal ve uluslararası fonlarla kolaylaştırılmayı görev kabul etmektedir. Bu vizyon ve misyon ile çalışmalarına devam edecek olan ofisimizin, üniversitemizde görev yapan değerli akademisyenlerimiz ile birlikte bu çerçevede çalışmalar gerçekleştirmeyi umut ediyoruz" dedi.