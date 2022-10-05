Alanya Üzümlü yolu asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha önce alt yapısını yaptığı Alanya'nın Üzümlü Mahallesi'nin 3 kilometrelik yolunu asfaltladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya kırsalındaki yoğun mesaisine devam ediyor. Dim Vadisi'nde bulunan Üzümlü Mahallesi'nin grup yolu dar ve yetersiz olması nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşanması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2022 programına alınan 3 kilometrelik yolda önce genişletme çalışması yaptı.

Asfalt öncesi alt yapı

Asfalt öncesi yapılan alt yapı çalışmaları çerçvesinde yolda heyelan olması muhtemel yerlere taş duvar yapılırken, yağmur giderlerinin de tamamlanmasıyla birlikte yol asfalta hazır hale getirildi. Ardından ekipler yoğun bir çalışmayla Üzümlü yolunu asfaltladı. Çalışmanın bitirilmesi ile birlikte bölgedeki ulaşım daha konforlu hale getirildi.

“Kullanılmaz haldeydi”

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Nebi Avcı, 30-35 yıl önce yapılan asfaltın artık kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Dar ve ulaşımda sıkıntı yaşadığımız bu yolun genişletilmesi, alt yapısı ve asfaltının yapılmasını talep etmiştik.. Sağ olsun Muhittin Başkanımız talebimizi hemen yerine getirdi. Yolumuz çok güzel oldu. Mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.