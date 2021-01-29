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Alanya ve Gündoğmuş'ta karla kaplanan yollar açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ve Gündoğmuş’un yüksek kesimlerinde karla kaplanan grup yollarını ulaşıma açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ve Gündoğmuş'un yüksek kesimlerinde karla kaplanan grup yollarını ulaşıma açıyor.


Antalya'da kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı olarak görüldü. Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bazı yolların kapanmasına yol açtı. Alanya'da Güzelbağ-Eriklice-Köprülü yol ayrımı ve Taşatan yolunda aşırı kar yağışıyla yollar kapandı.



Karla yoğun mücadele


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, karla kapanan yollarda greyderlerle kar temizleme çalışmasına başladı. Ekipler, Taşatan Grup Yolu'nda ve Güzelbağ-Eriklice-Köprülü yolunda akşam saatlerine yoğun bir şekilde çalışarak karla kapanan yolları ulaşıma açtı. Her iki yerleşim yerine de ulaşım yeniden sağlanırken, her hangi bir olumsuzluğa karşın ekiplerin nöbetleri devam ediyor.



Gündoğmuş yolları karla kaplandı


Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Ekipleri Gündoğmuş'un Pınarbaşı mesire alanı ve Gelesandıra Yaylas'ının karlı yolları ile Yeniköy, Çamlıalan, Karaköy, Bedan Mahallelerin karla kaplı gurup yollarında temizlik çalışması yaparak, ulaşıma açtı.


Kırsal Alan ekipleri, ayrıca Gazipaşa'nın Çığlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucunda bölgede bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Yol temizlenerek ulaşıma açıldı.

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