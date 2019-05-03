Alanya Yaylakonak yolu asfalta hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da Yaylakonak Mahallesi'nin 11 kilometre uzunluğundaki yolunda asfalta hazırlık çalışmalarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı kırsal alan ekipleri, Alanya'nın farklı noktalarında yol genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Alanya'nın Demirtaş Vadisi'nde bulunan ve bölgede bulunan birçok mahalle sakininin yayla güzergahı üzerinde yer alan Yaylakonak Yolu'nun dar olması nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşadığı belirtildi.

Bölge halkı ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi yolu yatırımı programına aldı. Demirtaş Grup Yolu ile Kuşyuvası yoluna bağlanan noktaya kadar olan 11 kilometrelik yol genişletildi. Stabilize çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan ekipleri, çalışmaların ardından yaz sezonunda yolu asfaltlayacak.