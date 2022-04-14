Alanya yenidünyasında ilk kez örtü altı hasat heyecanı yaşandı

Antalya'da aldığı coğrafi işaretin yanı sıra kendine has , aroma ve kokusuyla ün kazanan Alanya yenidünyasında örtü altında üretimin ilk hasadı yapıldı.

Alanya'da coğrafi işaret ve ismini ünlendiği ilçenin Alanya yenidünyası kendine has tad, aroma ve kokusuyla yurt genelinde adından söz ettiriyor. Alanya'da örtü altında ilk kez üretilen Alanya dünyasında ilk hasat heyecanı yaşandı. Alanya'nın Keşefli Mahallesinde düzenlenen tarla gününde konuşan İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya'da 2021 yılında toplam 3 bin tondan fazla yenidünya meyvesi hasadının gerçekleştiğini açıkladı.

Bu yıl yenidünya üretiminde geçen yıla oranla artış beklendiğini belirten Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar "2021 yılında yaklaşık 3 bin ton üretim gerçekleşti. Bu yıl bu üretimi daha da artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'de Yenidünya üretiminde Alanya ilk sırada yer almakta. Bizler için en önemli şey üreticilerimizin bilinçli üretim yaparak en iyi geliri elde etmesidir. Alanya yöremiz turfanda sebze üretiminden sonra en çok Yenidünya, Avokado, Muz, Mango ve pitaya üretimi ile ön plana çıkmakta. Bu tropikal meyvelerin üretiminde ilçemiz üreticileri oldukça başarılı ve bilinçli üretim yapmakta. Coğrafi işaretin yan sıra kendine özgü tadı ve kokusuyla ülkemiz genelinde haklı bir ün edinen Alanya Yenidünyası üretimi bu topraklarda üreticilerimiz tarafından yıllarca hem açık alanda hem de son zamanlarda örtü altında üretim yapılmakta. İlçemiz aynı zamanda tropikal meyvelerin AR-GE merkezi. Biz bu tropikal meyvelerin üretimini daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.