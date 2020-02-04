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Alanya'da 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir petrol istasyonuna polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 316 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir petrol istasyonuna polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 316 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Dinek mevkiinde bulunan bir petrol istasyonunda M.A. (26) ve G.G.'nin (29) durumlarından şüphe duyarak takibe aldı. Bir süre şahısları takibe alan polis, daha sonra 2 şüpheliye arama yaptı. Yapılan aramalarda poşet içerisinde 1 kilo 316 gram esrar ele geçirilirken, M.A. ve G.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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