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Alanya'da 10 ton muz hırsızlığında 3 şüpheli serbest bırakıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir seradan 10 ton muz çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i adli kontrolle, diğer 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir seradan 10 ton muz çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i adli kontrolle, diğer 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Alanya'nın Yaylalı Mahallesi'ndeki bir seradan yaklaşık 10 ton muz çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin M.A.A. (46), O.K. (45), B.Y. (20) ve O.B. (19) olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen jandarma, M.A.A. O.K., ve B. Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. adli kontrolle, diğer 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında O. B.'nin ise arandığı belirtildi.

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