İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da 12 bin dezenfeksiyon kiti okullara dağıtılıyor

Alanya Belediyesi, Covid-19 ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan 12 bin dezenfeksiyon kiti okulların da açılmasıyla birlikte öğrencilere dağıtılmaya başlandı.


Alanya Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan 12 bin dezenfeksiyon kiti öğrencilere dağıtılmaya başlandı.



Hazırlanan dezenfeksiyon kitlerinin tüm okullardaki öğrencilere ulaştırılacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Eğitime ve öğretime verdiğimiz önemi çocuklarımızın sağlığı için de vermemiz gerektiğinin bilinciyle hazırladığımız dezenfeksiyon kitleri çocuklarımıza dağıtıyoruz. Bu amaçla hazırlanan 12 bin kitin dağıtımına ekiplerimizle birlikte başladık. Bu vesileyle tüm öğretmen ve öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum” dedi.

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