Alanya'da 14 Şubat için 10 bin çiçek ücretsiz dağıtıldı

Toplamda 10 bin çiçek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Cuma Pazarı'nda 3 bin adet çiçek dağıtmıştı. Bugün de Atatürk Anıtı önünde, Avsallar, Konaklı ve Mahmutlar'da çiçek dağıtımı yapan ekipler, toplamda 10 bin çiçeği vatandaşlara ücretsiz olarak hediye etti. Alanya Belediyesinin seralarında üretilen çiçekleri vatandaşlara hediye eden Başkan Yücel, “14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında özel olarak hazırlamış olduğumuz çiçekleri vatandaşlarımıza dağıttık. Vatandaşlarımıza eşlerine ve sevdiklerine götürecekleri hoş bir sürpriz yaptık. 14 Şubat'ta onların yüzlerini güldürmek istedik” dedi.