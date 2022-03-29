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Alanya'da 140 bin meyve fidanı dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Alanya’da 66 mahalleye 140 bin meyve fidanı dağıtımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Alanya'da 66 mahalleye 140 bin meyve fidanı dağıtımı yaptı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması ve vatandaşların üretime teşvik edilmesi amacıyla desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Alanya'da 120 bin yabani elma, armut, erik ve şeftali fidanı ile 20 bin Kıbrıs Akasyası, Doğu Çınarı ve Tespih Ağacı olmak üzere toplam 140 bin fidanı 66 mahalleye dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş Hizmet Birimi ekipleri de, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ürettiği ağaç fidanlarının dağıtımını gerçekleştirdi.

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