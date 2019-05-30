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Alanya'da 15 yaşındaki Ayşe 3 gündür kayıp

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 gün önce gezmek için evden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce gezmek için evden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.


Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Tarakçı (15), geçen Salı günü saat 21.00 sıralarında dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen genç kızdan haber alamayan ailesi, çevrede aramalarına rağmen bulamayınca durumu polise bildirdi.



“Onun için endişeleniyoruz”


Kayıp genç kızın babası Savaş Tarakçı, kızlarının bir an önce bulunmasını istedi. Baba Tarakçı, "Kızım arkadaşıyla gezmek için evden çıktı ve dönmedi. Onun için endişeleniyoruz. Kızımı gören polise haber versin” dedi.


Kızlarının bir an önce bulunması için yardım isteyen aile, kızlarını görenlerin 0 536 690 64 36 numaralı telefona bildirmelerini istedi. Polisin şuana kadar yaptığı çalışmalarda kayıp kızın izine rastlanılmadı.

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