Alanya'da 17 kaçak yapı yıkılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde kent genelindeki kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren Alanya Belediyesi, Batı bölgesi sahil bandında kanuna aykırılık tespit edilen 17 yapının yıkımına başladı.

Alanya Belediyesi kent disiplininin devamlılığını sağlamak amacıyla doğu ve merkez sahil bandının ardından batı mahallelerinde kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar doğrultusunda Batı mahallelerinde 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'na göre aykırılık tespit edilen 17 noktada yıkım başladı. Sahil bandında içerisinde turistik tesislerin de bulunduğu alanlarda kanuna aykırı bölümler iş makineleri aracılığıyla yıkılıyor. Konaklı'da başlayan çalışmalar Okurcalar'a kadar devam edecek.

“Kaçakla mücadelemiz devam edecek”

Alanya Belediyesi olarak kaçak yapıyla olan mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel vatandaşlara kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda çağrıda bulundu. Başkan Yücel, “Lütfen hiçbir vatandaşımız kaçak yapılaşmaya meyil göstermesin. Bugün olduğu gibi bundan sonra da kaçak yapılara karşı tasarrufumuz yıkım olacaktır. Gereken yıkım kararlarını kararlılıkla uygulayacağız” dedi.