Alanya'da 18 Mart'ta kutlama ve anma törenleri

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da kutlama ve anma törenleri düzenlendi.

Alanya'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenleri, Hükümet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, siyasiler, oda ve derneklerin temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

"Bizden sonra vatanı koruma görevi siz gençlerde”

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından etkinlik Alanya Kültür Merkezi'nde devam etti. AKM'deki tören Çanakkale Zaferi'ni anlatan slayt gösterisi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu Müdürü Mustafa Karagedik, “En acı günlerin yaşandığı Çanakkale Savaşı günlerindeki manevi mücadele sonsuz bir denizdir. Çanakkale ruhu gençliğimizin ruhudur. O günlerde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyan ülke 253 bin şehit verdi. Son zamanlarda yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlarda mülteci durumuna düşen insanların yaşadığı durumlardan çıkaracağımız dersler var. Gençler bu bir bayrak yarışı. Bizden sonra vatanı koruma görevi sizlerde" dedi.

Ardından şehitlerin ruhu için Kur'an tilaveti okundu. Tören programı şiirler, halk oyunları gösterileri, ‘Asker Uğurlama' adlı oyunun sahnelenmesi, şiirler ve türküler ile devam etti. Programın ardından şehit Coşkun Nazilli'nin annesi Elif Nazilli'ye tüm şehit aileleri adına çiçek takdim edildi.

“Üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi”

AKM'deki program çıkışında katılımcılara Çanakkale Savaşı'ndaki 43'üncü Piyade Alayı, Birinci Piyade Taburu, Birinci Piyade Bölüğü'nün savaşta yediği mönü olan üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

“Garnizon şehitliği ziyaret edildi”

AKM'deki törenin ardından Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri şehit aileleriyle birlikte Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel, şehitlerin kabirlerine çelenk ve karanfil bırakırken ardından şehitlerin ruhları için dua edildi.

“Şehit aileleri yemekte buluştu”

Gün boyu süren etkinliklerin ardından şehit aileleri Alanya Kaymakamlığı'nın düzenlediği yemek organizasyonunda bir araya geldi. Şehit aileleri ve protokol üyelerinin katıldığı yemekte Kaymakam Ürkmezer, “Ne yapsak hakkınız ödenmez. İyi ki varsınız” diyerek şehit ailelerine hediyeler takdim etti.