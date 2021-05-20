Alanya'da 19 Mayıs heyecanı evlere taşındı

Gençlerle birlikte Fener Alayına katıldıktan sonra kortej aracıyla vatandaşların bayramını kutlayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e vatandaşlar da balkonlarından eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede saat 19.19'da kent genelinde bulunan hoparlörlerden İstiklal Marşı çalındı. Saat 20.00'da ise Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğinde oluşturulan Fener Alayı, İskele Şelale Meydanı'ndan başlayıp Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde son buldu. Fener Alayı'na Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı da katıldı. Başkan Yücel daha sonrasında Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ile birlikte 19 Mayıs'a özel olarak süslenen araçla şehir turu atıp vatandaşların bayramını kutladı. Vatandaşlar da kutlamalara balkonlarından eşlik etti. Şehir turunun ardından havai fişek gösterisi düzenlendi. Vatandaşların heyecanla takip ettiği havai fişek gösterisi, büyük beğeni topladı.