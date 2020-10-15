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Alanya'da 2 ayrı restorana sahte içki baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 ayrı restorana polisin düzenlediği operasyonda 5 litre etil alkol, 9.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ayrı restorana polisin düzenlediği operasyonda 5 litre etil alkol, 9.5 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi Plaj Sokak üzerindeki bir restoranda sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 5 litre etil alkol, 2.5 litre sahte içki ve 250 cc'lik cam şişe içerisinde anason aroması ele geçirirken, olayla ilgili R.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Polis operasyon kapsamında Kızlarpınarı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir restoranda da arama yaptı. Ekipler, yaptıkları aramalarda 7 litre sahte içki ele geçirirken, R.K. ise gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan R.K. savcılık talimatıyla serbest kalırken, R.G. ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçu kapsamında emniyette işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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