İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alanya'da 2 bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Antalya’da 2 farklı bisiklet hırsızı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya'da 2 farklı bisiklet hırsızı yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kazakistan uyruklu A.S(22), ve Rus uyruklu M.A, farklı tarihlerde bisikletlerinin çalındığı ihbarıyla jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Su. Araştırma Timi (JASAT) iki bisiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve kamera incelemelerinin ardından bisikletleri çalan şahısların Y.C.Y. (19), ve H.A. (19), olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen iki şüpheli JASAT timlerince bisikletler ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.C.Y, tutuklanırken, H.A, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Çalınan bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.