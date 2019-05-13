Alanya'da 2 evde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ayrı apartman dairesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'nın Karakocalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda Gülşen K. ve Alper G.'ye ait dairelerde çok sayıda ziynet eşyası, 1 cep telefonu ve diz üstü bilgisayar çalındığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. Savcılık koordinesinde hırsızların peşine düşen ekipler, hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan teknik ve fizik takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin R.Y. (25), Mücahit B. (24), M.T. (22) ve Ersin T. (19) olduğu tespit edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından R.Y. ve M.T. savcılık talimatıyla serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Mücahit B. ve Ersin T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.