İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da 2 kıraathaneye kumar baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 kıraathaneye düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ’kumar oynamak’ve ’emre aykırı davranmak’ suçlarından toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin 2 kıraathaneye düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 'kumar oynamak've 'emre aykırı davranmak' suçlarından toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kıraathaneye dün saat 20.30 sıralarında baskın düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Baskında kumardan elde edildiği öğrenilen 400 TL ile çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi.



Bir kıraathaneye daha baskın düzenlendi


Ekipler soruşturma kapsamında saat 01.30 sıralarında aynı mahalledeki farklı bir kıraathaneye daha baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda kumardan elde edilen 10 bin TL, 200 dolar, 100 euro, çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi.



Kumar oynayan kişilere 31 bin 500 TL idari para cezası


Polisin 2 ayrı baskında gözaltına aldığı 10 kişi hakkında 'kumar oynamak', 'emre aykırı davranmak' suçlarından adli işlem başlatılırken, ayrıca bu kişilere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.