Alanya'da 2 motosiklet çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir polis memuru, özel motosikletiyle seyir ettiği sırada aniden refüjden yola çıkan başka bir motosikletli ile çarpıştı. Kazada polis ve diğer sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sugözü Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Azgın (32) 07 NCB 65 plakalı motosikletiyle Antalya istikametine ilerlediği sırada aniden refüjden yola çıkan Tekin Kızıl'ın (52) kullandığı 07 LJN 28 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak asfalt zemine düşen 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Azgın ve Kızıl'ı ambulansla civar hastanelere götürdü. Hastanelerde tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.